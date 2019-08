Nikabdraagster voelt zich ’vogelvrij’ op Haagse Koekamp

De initiatiefnemers van de betoging zeggen dat het verbod hen treft in het belijden van hun geloof. „Ik hoef niet bevrijd te worden, ik ben al vogelvrij”, zei een van de spreeksters. Een ander trok een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. „Hebben we dan niets geleerd van 75 jaar geleden?”

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Ook in treinen, bussen, trams en metro’s is het verboden om het gezicht te bedekken. De boete bedraagt minimaal 150 euro. Het gaat niet alleen om de boerka, maar ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen.

Volgens de initiatiefneemsters wordt met het verbod ’de bewegingsvrijheid, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking van de vrouw geschonden’. „De vier belangrijkste sectoren wordt de niqab-dragende ontzegd, ze wordt uit de maatschappij geplaatst. Haar veiligheid is in het geding en het verbod zorgt bovendien voor polarisatie”, schrijft mede-initiatiefneemster Mouna Al Hollandiyan op de Facebookpagina ’Hand in Hand tegen het Niqab Verbod’.

De demonstranten, die eerst het vrijdaggebed bijwoonden, willen dat de nieuwe wet ongedaan gemaakt wordt. Volgens de organisatie gaat het om een stil protest. „De boodschap zal worden overgebracht middels posters, spandoeken, flyers en sprekers.” De organisatie verbood het demonstranten om met de pers te praten.

Bekijk hier het live-verslag terug van onze correspondent: