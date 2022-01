Nieuwe verdachte aangehouden voor aanslagen Bommelerwaard

De rechtbank buigt zich over de zaak tegen acht verdachten die daar al voor zijn opgepakt: hoofdverdachte Ali G. uit Naarden (37) en de zogenoemde ’Molenwijkgroep’ die zou bestaan uit vier uitvoerders en drie aanstuurders van die aanslagen.

De Groot Fresh Group in Hedel kreeg in 2019 criminelen achter zich aan die miljoenen eisten, nadat het bedrijf een partij cocaïne in geïmporteerd fruit had gevonden en daar de politie bij haalde. Toen het bedrijf niet betaalde, volgden aanslagen bij medewerkers in 2020 (acht aanslagen met explosieven) en 2021 (vier woningbeschietingen en een brandstichting).

Bekijk ook: Maandenlange vertraging in zaak afpersing personeel fruitbedrijf Hedel

Gevangenis De Schie

Adam O.M. uit Amsterdam (21), stuurde volgens de aanklager de ’Molenwijkgroep’ aan. Hij had daarvoor contact met een gedetineerde in gevangenis De Schie in Rotterdam, en langs die weg zou hoofdverdachte Ali G. (37) hem opdrachten hebben kunnen geven. Ook zijn broertje Akram O.M. uit Amsterdam (20), die via een stichting als jongerenwerker werkte voor de gemeente, wordt een rol als aanstuurder toegedicht.

De verdachten die de aanslagen zouden hebben uitgevoerd, werden in juni opgepakt na de brandstichting bij een slapend gezin in Tiel. De genoemde broers en een minderjarige werden in oktober opgepakt voor het instrueren van de uitvoerders. Hoofdverdachte Ali G., die al vastzat, werd in december in zijn cel aangehouden voor de aanslagen van 2021.

De zaak tegen de ’Molenwijkgroep’ wordt op 5, 6 en 7 juli behandeld. De zaak tegen hoofdverdachte Ali G. neemt vanaf 27 juni drie dagen in beslag. Hij wordt dan ook berecht voor de afperspoging in 2019 en (met andere medeverdachten) voor de aanslagen in 2020.