NL’se IS-strijder: ik deed mislukte uitbraakpoging uit terreurgevangenis

Yasser Abouelella zegt in de video dat hij Nederlander is, maar officieel heeft hij de Egyptische nationaliteit. Hij woonde in Gouda vertrok in 2015 naar Syrië en nam zijn Nederlandse vrouw Mandy Spijk uit Gouda mee. Zij zit in een Koerdisch vluchtelingenkamp, hij in een Syrische gevangenis tussen honderd andere kreupele en gedesillusioneerde IS-terroristen.

De gewelddadige uitbraakpoging was een kwestie van ’actie, reactie’, zegt Abouelella tegen nieuwsagentschap Hawar. „Iedereen hier wil zijn lot weten. Wat gaat er gebeurden met onze familie en wat gebeurt er buiten? Wat denkt de buitenwereld over ons?”

Tal van zelfmoordpogingen in gevangenis

In de gevangenis zijn tal van zelfmoordpogingen geweest omdat opgepakte IS-strijders het niet meer zien zitten, vertelt de Nederlandse Syriëganger. „We hebben gezegd: vermoord ons maar. Dat is beter dan waar we nu in zitten. Een snelle oplossing is noodzakelijk voor deze crisis. Voor het nog verder uit hand loopt.”

De gevangenen zijn woedend op de Syrische Democratische Strijdkrachten, zegt Abouelella. „We zien niemand uit andere landen of van de coalitie. Zij hebben ons gevangen gezet, daarom richt onze woede zich op hen.”

Abouelella is zwaargewond geraakt in de strijd. Hij zegt tegen de interviewer dat hij zes kinderen heeft. Sinds 2016 staat hij op de terroristenlijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kans op terugkeer

De kans dat Abouelella ooit terugkeert naar Nederland is nihil, omdat hij geen Nederlands paspoort heeft. Zijn vrouw Mandy wil wel terug. Zij hoorde tot de groep van 23 vrouwen die vorig jaar probeerde om via de Nederlandse rechter af te dwingen dat de overheid hen repatrieert. De rechter sprak in eerste instantie uit dat Nederland zich voor hun terugkeer moet inspannen, maar in hoger beroep viel het oordeel totaal anders uit: het Hof vond dat de beslissing om de IS-gezinnen wel of niet op te halen aan de politiek is en niet aan de rechter. De zaak ligt nog bij de Hoge Raad.