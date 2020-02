Peperdure Lamborghini in sloot achtergelaten door bestuurder

Een peperdure Lamborghini is na een ongeval met een andere personenauto in de sloot beland. De bestuurder verdween spoorloos. Ⓒ AS Media

Heemskerk - Een peperdure Lamborghini is zaterdag in een sloot langs de A9 bij Heemskerk beland. De bestuurder is er merkwaardig genoeg vandoor gegaan, vermoedelijk door bij iemand anders in te stappen. De auto was onderdeel van een trouwstoet, melden lokale media.