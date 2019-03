Man in Tsjechië door eigen leeuw gedood

Michal Prasek overleefde de aanval van zijn eigen 9-jarige ’huisdier’ niet. Het lichaam van de man werd aangetroffen in de kooi, die van binnen op slot gedraaid was, meldt BBC. De leeuw was overigens geen onbekende in Tsjechië. Vorig jaar viel het dier tijdens een wandeling met zijn baas een fietser aan, wat tot de nodige publiciteit leidde. De fietser overleefde het.

Het houden van wilde dieren is in Tsjechië niet ongewoon. Volgens cijfers van het ministerie van Milieu worden in het land zeker 44 leeuwen, 98 luipaarden, 49 poema’s, 20 tijgers en 15 ocelotten (ook een katachtige) in privé-dierentuinen gehouden.