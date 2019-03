Franse jihadbroers Clain dood

Ⓒ ANP

PARIJS - Twee dagen na de dood van de Franse jihadist Fabien Clain is ook zijn broer Jean-Michel omgekomen in het oosten van Syrië. Dat heeft zijn vrouw Dorothée Maquere dinsdag gezegd tegen persbureau AFP. Fabien Clain eiste namens de terreurorganisatie Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen in Parijs in 2015, die 129 mensen het leven kostten.