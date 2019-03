Afgrijzen om verkrachting-game

Gebruikers kunnen in het videospel ’Rape Day’ een serieverkrachter spelen. Ze moeten vrouwen aanranden, verkrachten en doden om verder te komen. Volgens de maker van de game is hij perfect voor ’de vier procent van sociopaten’ onder de bevolking. Hij schrijft: „De zombies in het spel eten mensenvlees warm, en verkrachten bruut, maar jij bent de gevaarlijkste van allemaal.”

Meteen na de aankondiging keren internetters zich massaal tegen het spel. Ze willen dat het wordt verboden en dreigen met een boycot van Steam.

„Waarom is dit niet meteen afgekeurd?”, vraagt iemand zich af. Anderen doen het af als een slechte poging om te ’trollen’. „Niemand geeft om jouw spel. Het kan in de vuilbak”, concludeert iemand. Een ander noemt de maker, die alleen opereert, een ’kneus’.

’Onderdeel van groter probleem’

Katie Russell zet zich in voor verkrachte vrouwen. Ze is onthutst. „Deze game is schokkend, al is het niet de eerste video die geweld tegen meisjes en vrouwen promoot. Dat die games bestaan, en dat er steeds extremere varianten worden gemaakt, laat zien hoe ongevoelig we worden”, vertelt Russell van Rape Crisis UK.

Russell, die werkt voor Rape Crisis UK, benadrukt dat seksueel geweld een van de meest traumatische ervaringen is. „En de gevolgen kunnen zeer groot zijn en levenslang voortduren.”

„Mensen die zeggen dat het ’maar een spel’ is, dat kan écht niet. Je ziet dat velen niet meer begrijpen hoe groot de impact is. Deze game is weerzinwekkend, maar ook zeer onverantwoordelijk gezien de pijn van slachtoffers. En het is onderdeel van een groter probleem.”