Nog nooit zoveel vuurwerk verkocht: voor 110 miljoen euro

'Hier bewandelt Poetin een heel gevaarlijke weg'

Na een dag vol raketaanvallen was het afgelopen nacht weer onrustig in Kiev. Russische drones zouden de stad onder vuur hebben genomen, waarna het luchtalarm afging en inwoners moesten dekking zoeken. Mart de Kruif, voormalig commandant der Landstrijdkrachten, over de tactiek van Vladimir Poetin.