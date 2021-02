PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen weigert debat met Baudet: ’Niet nadat ik die appjes heb gezien’

De PvdA wisselde amper twee maanden voor de verkiezingen van partijleider toen Lodewijk Asscher opstapte om zijn rol in de toeslagenaffaire. Het was een klap voor de partij, die nog steeds moeite heeft de nederlaag van 2017 te boven te komen. Toch, zo vertelt Asschers opvolger Lilianne Ploumen in het verkiezingsinterview met De Telegraaf, is de PvdA weer klaar om te regeren.