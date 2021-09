Toeriste met geheugenverlies in Kroatië dankzij tipgevers uit VS geïdentificeerd

De vrouw werd op 12 september huilend en met verwondingen in haar gezicht gevonden. Ze spreekt goed Engels, maar wist niet meer wie ze was.

Woensdag is bekend gemaakt dat het gaat om de 57-jarige Daniela Adamcova uit Slowakije. De vrouw kan zich niets meer heugen van haar identiteit. Ook dat ze sieraden heeft gemaakt voor sterren zoals Diana Ross, Brigitte Bardot en Barbara Streisand, staat haar niet meer bij, schrijft The Times.

Adamcova heeft een tijd van haar leven doorgebracht in Ierland en in de Verenigde Staten. Vrienden uit Los Angeles konden de politie in Kroatië uiteindelijk vertellen wie de vrouw is.

’Extreem ontoegankelijke baai’

Een visser waarschuwde eerder deze week de politie toen hij de vrouw op de rots zag zitten en er zelf niet bij kon komen. „Het is heel vreemd dat ze überhaupt daar was. Het is een extreem ontoegankelijk deel van de baai, met vreselijk scherpe rotsen”, aldus een bewoner tegen de nieuwssite 24Sata.