Ex-lid No Surrender halfnaakt op straat na ontvoering

De man was nog slechts een klein jaar lid van motorclub No Surrender toen hij op 18 mei 2016 werd geroyeerd, vertelde hij in de rechtbank. Ⓒ ANP

GRONINGEN - Hij had een gebroken neus, blauwe plekken, kneuzingen in het gezicht, een hersenschudding en een gehavend oor toen hij in een koude novembernacht in 2016 aanbelde bij een woning in Glimmen. Alleen gekleed in een t-shirt en een onderbroek.