Omgebrachte Utrechtse wilde geen hulp

Een technisch rechercheur maakt zich klaar voor extra onderzoek in de hal en de flat van de overleden Utrechtse vrouw. Ⓒ De Telegraaf

Utrecht - De jonge vrouw uit Utrecht die op 24 februari zwaargewond werd aangetroffen in haar woning en vier dagen later overleed, had vaker politie aan de deur na ruzies met de 24-jarige verdachte. „Ze wilde geen hulp en dat is uitgelopen op dit drama”, aldus een medebewoonster van de woontoren City Campus Max in Kanaleneiland.