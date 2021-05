Leiden - Vaccineren in de huid is een oplossing bij vaccintekorten. ’Prikkers’ hebben kleinere doses vaccin nodig en de behandeling is bewezen effectief. Toch is vaccinatie in een bovenarmspier de standaard. Infectioloog Anna Roukens van het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoekt of een huidvaccinatie met coronavaccins even veilig en effectief is als een reguliere prik.