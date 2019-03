Veroordeelden wacht voortaan arrestatie bij bezoek stadsloket Amsterdam

Bij het CJIB staan zo’n 60.000 personen geregistreerd die door de rechter onherroepelijk zijn veroordeeld, bijvoorbeeld tot het uitzitten van een vrijheidsstraf of afgifte van wangslijm — en die zich aan hun veroordeling onttrekken. „Ondanks aanmaningen en opsporingspogingen zijn zij onvindbaar voor politie en justitie en ze lijken zo de dans te ontspringen. Tegelijkertijd nemen zij wel diensten van de overheid af. Dit is een onwenselijke situatie, die afbreuk doet aan het vertrouwen van de samenleving in de overheid, de rechtsstaat en de rechtelijke macht. De samenwerkingspartners gaan hier nu iets tegen doen”, aldus Halsema.

De aanhouding wordt in gang gezet als zij gebruik maken van de baliedienstverlening van de gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. „Dit is onder andere van belang omdat het met een nieuw paspoort voor onherroepelijk veroordeelden makkelijker wordt om naar het buitenland te vluchten.”

Arrestatie

Baliemedewerkers zouden volgens Halsema niets merken van de aanhouding, omdat arrestaties in de buurt of voor de ingang van het stadsloket plaats zullen vinden. De gemeente werkt samen met het OM, politie, CJIB en het ministerie van Justitie en Veiligheid.