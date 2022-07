Franse parlement stemt in met 20 miljard euro steun voor armen

De maatregelen behelzen onder meer de verlenging van een korting op de brandstofaccijns, een verhoging van de pensioenen en uitkeringen, en een maximaal toegestane huurverhoging. Ook mag de regering tijdelijk een kolengestookte energiecentrale heropenen, indien er in de winter een energietekort dreigt.

Voor de regering van president Emmanuel Macron is het een belangrijke overwinning. Sinds de verkiezingen in juni heeft de regering geen meerderheid meer in het parlement en ze wil graag laten zien dat ze in staat is om met de oppositie samen te werken. „Meerderheden vinden voor projecten die het Franse volk echte oplossingen bieden: het is ons gelukt”, jubelde premier Elisabeth Borne direct na afloop van de stemming op Twitter.

Toch is het nog geen gelopen race voor de regering. Het parlement moet nog debatteren over de financiering van de maatregelen. Mogelijk beginnen die debatten al in het weekend.