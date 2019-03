Politiemol: agent in opleiding verkocht gegevens tientallen criminelen

Mehmet A. was als arrestantenwacht werkzaam bij een cellencomplex in Amsterdam-Zuidoost. De politiemol verkocht in die tijd gegevens over drugscriminelen, plofkrakers en motorbendes aan de onderwereld.

Het gaat om een „schrikbarend grote hoeveelheid illegale raadplegingen en het veelvuldig doorverkopen daarvan”, meent het OM. „Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend door dit soort lekken. Ook burgers verliezen hun vertrouwen in de opsporingsdiensten”, aldus de officier van justitie.

Opleiding

A. werd november 2018 opgepakt. Hij was nog in opleiding toen hij de politiesystemen raadpleegde. De zaak kwam aan het licht door een anonieme tip. Zo zou A. informatie hebben verkocht aan twee broers die zich bezighielden met de handel in softdrugs. De veroordeling van dinsdag betreft ’schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en ambtelijke corruptie’.

De rechtbank in Arnhem doet op 19 maart uitspraak.

Begin dit jaar werd voormalig rechercheur Rick V. (36) uit Zoetermeer veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, omdat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt uit tientallen politiezaken. Hij werd daarvoor omgekocht.