Zeven van 23 tornado-doden uit dezelfde familie

Dinsdag werd een lijst met alle slachtoffers bekendgemaakt. De leeftijden van de slachtoffers variëren van 6 tot 93 jaar. Onder de doden zijn drie kinderen van 6, 8, 9 en 10 jaar. Een aantal van hen kwam om in mobile homes, maar er vielen ook slachtoffers in huizen van steen. Alle doden vielen in een gebied van een vierkante kilometer.

Vele tientallen mensen raakten gewond. Negen personen zijn nog vermist. Naar hen wordt gezocht.

Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt. De schade is catastrofaal, aldus de autoriteiten.

Ook in buurstaten Georgia en Florida zijn veel gebouwen flink beschadigd door de tornado’s. Daar zijn voor zover bekend geen doden gevallen.

De gouverneur van Alabama liet op Twitter weten dat er mogelijk nog meer noodweer aankomt.

Voor meerdere getroffen families is een crowdfundingsactie begonnen om begravenissen te kunnen bekostigen.