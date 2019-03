Groningers juichen nog niet te vroeg: ’Er zit een vluchtroute in’

„Het kan nog alle kanten op”, zegt Jan Dales. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - In gasprovincie Groningen is dinsdag voorzichtig positief gereageerd op het baanbrekende Haagse nieuws over een parlementaire enquête in wording rondom gaswinning. Dat het megaonderzoek er komt is goed nieuws, dat het erg lang gaat duren voor er tastbare resultaten zijn is erg jammer, is de teneur.