Michael Jackson, juli 2002 Ⓒ AFP

Roosendaal - De boycot van Michael Jackson-muziek bereikt na grote radiostations in België en Canada nu ook ons land, het regionale NH Radio besloot dinsdag tot een ban naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel misbruik in de documentaire Leaving Neverland. Fans zijn woest. „Dit is echt belachelijk!”