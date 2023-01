Jonge bestuurder (16) opgepakt na dollemansrit door Gilze

GILZE - Een 16-jarige jongen uit Gilze (Noord-Brabant) is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt nadat hij in die plaats in een auto had geprobeerd aan de politie te ontkomen. Na veel verkeersovertredingen en gevaarlijke situaties vluchtte hij te voet, maar daarna werd hij aangehouden.