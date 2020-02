Verdachten moordzaak Wouter van Luijn vrijgesproken

Dat melden media op Mallorca, het eiland waar het drama plaatshad. De jonge, alom geliefde editor stierf in juli 2018 na een nachtelijk bezoek aan een drugswijk op Mallorca, waar hij om onduidelijke redenen verzeild raakte.

Uit nader onderzoek bleek dat hij was gestorven aan de gevolgen van uitwendig geweld, waarna de commandant van de moordbrigade aangaf alsnog uit te gaan van een misdrijf, nadat aanvankelijk een aneurysma – inwendige bloeding veroorzaakt door het plotseling knappen van een belangrijk bloedvat – als oorzaak van zijn dood was gemeld.

Minderjarig

De rol van de vier minderjarige verdachten werd geruime tijd onderzocht. Het kwartet had de politie verteld dat ze Wouter in een auto hadden geholpen om hem zo bij het Son Espases-ziekenhuis te krijgen, en dat ze niemand hadden gezien die hem zou hebben mishandeld. Ze verklaarden geen idee te hebben wat er was gebeurd.

Hoofdverdachte Adrián H.F., die de bewuste auto bestuurde, werd later gearresteerd voor moord en legde wisselende verklaringen af. In één daarvan beweerde de 19-jarige Spanjaard dat een groep jongens uit het dorp Son Banya, waar het drama plaatshad, hem had vermoord. Hij kwam later op borgtocht op vrije voeten en is nog altijd verdachte.

Alle minderjarigen ontkenden met klem en hadden dna afgestaan om hun onschuld aan te tonen.