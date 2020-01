Schade jaarwisseling Den Haag loopt in de tonnen

Tussen 1 en 30 december 2019 is er voor ruim €240.000,- euro aan schade toegebracht aan onder meer straatmeubilair, ondergrondse afvalcontainers en parkeerautomaten. Bijna de helft van de schades in de voorfase (1 en 30 december) vonden plaats in het stadsdeel Scheveningen (€47.863,-). Tijdens de jaarwisseling zelf ging het om een totaal schadebedrag van ruim €528.000,-. De schade aan de openbare ruimte bedroeg ruim €407.601,-. Een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2019 betrof de schade € 197.730,-.

De voornaamste kosten zitten in het vervangen van - door vuurwerk en brand beschadigd - asfalt, afvalbakken, ondergrondse containers en speeltoestellen. De jaarwisseling en de aanloop daarnaartoe verliep grimmiger doordat de vreugdevuren niet konden doorgaan. Omdat de organisaties niet aan alle gestelde eisen voor de benodigde vergunning konden voldoen, werden die niet verleend. In verschillende stadsdelen braken kort daarna ongeregeldheden uit.

Preventie en gebiedsverboden

De gemeente heeft ingezet op preventieve maatregelen om overlast en letsel zoveel mogelijk te voorkomen. Zo werd er op risicolocaties tijdelijk extra cameratoezicht en verlichting ingezet. Tientallen afvalbakken, ondergrondse containers en parkeerautomaten werden tijdelijk afgesloten of preventief verwijderd.

Ook werd de sloop van de Pniëlkerk in Duindorp versneld, omdat bewoners zich zorgen maakten dat het leegstaande pand een doelwit kon worden van vandalen. Op vier locaties bleven parkeergarages langer open om auto’s gratis en veilig te kunnen stallen. Hier is flink meer gebruik van gemaakt.

Afgelopen jaarwisseling kregen 35 raddraaiers een gebiedsverbod opgelegd. Nog eens vijf personen ontvingen een laatste waarschuwing. Vorig jaar werden er 20 gebiedsverboden uitgedeeld. De brandweer moest 569 keer in actie komen tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar ging het om 455 inzetten. De politie rukte 293 keer uit (vorig jaar 277 keer) en hield 44 mensen aan. Vorig jaar lag dat aantal hoger: 78 mensen werden aangehouden.

De gemeente wil de schade aan de openbare ruimte zoveel mogelijk verhalen op de daders zelf. Het is volgens het college nog niet te zeggen hoeveel schade er verhaald kan worden. De politie doet op dit moment nog onderzoek naar een aantal situaties waarbij de schade kan worden verhaald.

Jaarwisseling ’weer een feest’

De gemeente wil de komende maanden in gesprek met de stad over hoe de jaarwisseling ‘weer een feest kan worden van iedereen’. Ook gaat de gemeente praten met private partijen, zoals hypotheekverstrekkers, verzekeraars en woningbouwcorporaties, om de consequenties van overlastgevend en crimineel gedrag aan te scherpen.

In zeer gevaarlijke situaties zou bijvoorbeeld de consequentie moeten zijn dat inwoners (tijdelijk) uit de woning gezet kunnen worden zoals dat nu al het geval is bij het aantreffen van handelsvoorraden harddrugs of hennepkwekerijen.

Ook wordt er gesproken met de organisaties van de vreugdevuren. Voor de zomer wordt de gemeenteraad geïnformeerd of de vuren wel of niet doorgaan.