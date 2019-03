Bejaard echtpaar zit er helemaal doorheen na overval

De Nijmeegse Kerkstraat Ⓒ Google Streetview

NIJMEGEN - Het bejaarde echtpaar dat maandagavond in een kamertje van hun eigen woning is opgesloten, nadat drie overvallers er met waardevolle spullen vandaar waren gegaan, zit er helemaal doorheen. Het stel is volgens hun zoon de schrik nog lang niet te boven.