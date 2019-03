Lof en kritiek na machtsgreep bij Air France KLM

Vooral linkse partijen zijn al jarenlang enthousiast over staatsdeelnemingen. De SP noemt het ‘hoopgevend’ hoe het kabinet rond KLM ingrijpt. Kamerlid Alkaya: „Ik hoop dat het een trendbreuk is.”

GroenLinks-Kamerlid Snels ruikt ook kansen: „Deze stap opent mogelijkheden voor energie, de post en de zorg.” Opmerkelijk is dat de milieupartij niet duidelijk is over hoe ze kijken naar de keuze om KLM te helpen. De groenen zijn zeer kritisch over de luchtvaart, maar zijn voor staatsdeelnemingen.

Geldtransport

Coalitiepartij CDA profileert zich sinds kort ook op minder marktwerking. „De vrije markt is nooit heilig geweest”, zegt Kamerlid Ronnes. ChristenUnie, SGP en 50Plus zijn benieuwd of het kabinet meer plannen heeft in andere sectoren. De PvdA oppert om het geldtransport te nationaliseren en PostNL meer te reguleren.

De VVD ziet de actie bij Air France KLM als een uitzondering. Kamerlid Van der Linde: „We zijn altijd kritisch geweest over staatsbelangen, maar in dit geval hebben we te maken met een bevriend land met een harde industriepolitiek.”

D66 ziet het ook als een noodgreep. De regeringspartij ziet het liefst dat Nederland en Frankrijk samen besluiten om uit de luchtvaartmaatschappij te stappen.

Kritiek

Er was niet alleen lof voor minister Hoekstra (Financiën). De linkse oppositiepartijen zetten kritische kanttekeningen bij de manier waarop de CDA-bewindsman de Kamer heeft geïnformeerd.

Een selecte groep Kamerleden is door Hoekstra in het geheim geïnformeerd over de aandelenkoop. Na een parlementaire enquête zijn er spelregels afgesproken. Hoekstra is daar volgens de SP en PvdA van af geweken. Zo mochten de fractievoorzitters niet worden geïnformeerd.

,,Had de Tweede Kamer de optie de aankoop te verwerpen?'', vraagt SP-Kamerlid Alkaya zich af. De PvdA stelt dat de gang van zaken in strijd is met het budgetrecht van de Kamer.