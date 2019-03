Ontsnapte gevangene Gheiybe op opsporingslijst

DEN HAAG - De 35-jarige ontsnapte gevangene Shahin Gheiybe is dinsdag op de nationale opsporingslijst geplaatst. Gheiybe zat vast voor een dubbele poging tot moord en heling en was hiervoor veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar. Op de dag van zijn ontsnapping had hij pas twee jaar uitgezeten.