De wraak van de dode tuinman

De Duitse politie waarschuwt voor knutselbommen.

KAISERSLAUTERN - Een inmiddels overleden, maar zeer wraakzuchtige Duitse tuinman heeft vlak voor zijn dood op meerdere plekken dodelijke boobytraps met explosieven geplaatst in de hoop zijn vijanden om te brengen. Een arts met wie hij in onmin leefde, kwam in Mehlingen om het leven, twee andere mensen raakten gewond.