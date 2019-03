Ⓒ De Telegraaf

ALMELO - “Ik heb haar nog nooit iets aangedaan”, zei de van doodslag op baby Xaja verdachte Maick S. in zijn slotwoordje tot de strafrechters die een oordeel over hem gaan vellen. “Ik heb altijd mijn uitstekende best gedaan voor de verzorging van Xaja.”