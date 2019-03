Huiseigenaar dupe van ’asbesthysterie’

Een gespecialiseerd bedrijf is bezig met het opruimen van asbestdeeltjes Ⓒ ANP

Amsterdam - Er dreigt over minder dan zes jaar een ramp voor veel eigenaren van een huis met een asbestdak. Na 2024 moet alle bedekking met het materiaal zijn verwijderd, maar velen kunnen dat onmogelijk betalen. De kosten kunnen in de tienduizenden euro’s lopen, en aankloppen bij de overheid is zinloos.