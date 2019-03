Weer groot politielek: Mehmet A. (22) hield spreekuur voor criminelen

Een tip begin 2018 zette de politie op het spoor. Pas eind november werd de man die werkte in de arrestantenzorg en op straat surveilleerde, opgepakt. Hij lekte gedurende een jaar aan tientallen criminelen.

„Het onderzoek heeft geleid tot een dossier met een schrikbarend grote hoeveelheid illegale raadplegingen en daarbovenop nog het veelvuldig doorverkopen van die informatie aan subjecten van de politie”, zo zei de officier van justitie gistermiddag.

Systemen

De man gaf toe dat hij in zijn auto of het café spreekuur hield voor criminelen. Volgens zijn eigen schatting waren er zo’n vijftig verschillende onbekende personen voor wie hij de systemen bevraagd heeft. Hij keek duizenden keren illegaal in de systemen. A. deed dat vrijwel altijd op uren dat hij niet in dienst was.

Mehmet A. speelde informatie over hennepkwekerijen door aan criminelen, die de wiethokken vervolgens konden leegroven. Volgens justitie haalde de agent in opleiding ook informatie uit de politiesystemen over Limburgse criminelen die lid waren van de motorclubs No Surrender en Satudarah of een relatie hadden met de clubs. Het ging om zeker vijftien personen.

Gevaarlijk

„Het was echt gevaarlijk wat de verdachte deed. Ondermijnend voor de rechtstaat. Dat belang van een goed functionerende rechtstaat moeten we beschermen”, zei de officier van justitie. Naast een celstraf eiste het OM dat Mehmet A. gedurende acht jaar geen publiek ambt mag bekleden.

Lekken blijkt nog steeds een groot probleem bij de politie. Na het schandaal rond ’politiemol’ Mark M. uit Den Haag in 2016 werd agent Amine A. opgepakt in Den Haag. Hij werd tot vier jaar cel veroordeeld voor het langdurig lekken aan criminelen. In Oost-Nederland loopt een onderzoek naar twee agenten van Turkse komaf die Turkse criminelen zouden hebben voorzien van gevoelige informatie.

De rechtbank in Arnhem doet op 19 maart uitspraak in de zaak van Mehmet A.