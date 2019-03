Analyse: Nieuwe mol regelrechte blamage

Het is nauwelijks te bevatten. Nota bene een jonge twintiger die nog niet eens volwaardig politieman was, kon moeiteloos tussen november 2017 en eind december 2018 grasduinen in de politiesystemen. Duizenden malen kon Mehmet A. gevoelige informatie over bijvoorbeeld hennepkwekerijen opvragen en vervolgens doorspelen aan de onderwereld.

In 2016 werd bekend dat een politieman uit Weert tientallen criminelen voorzag van informatie. De commotie en verontwaardiging waren enorm en politietop en minister beloofden beterschap. Maar wat blijkt? Het heeft niets geholpen. Niet alleen kon hij ongehinderd informatie lekken, maar ook blijkt de Nationale Politie wat betreft de screening van deze Mehmet A. volledig door het ijs te zijn gezakt. Hoe kon deze man aangenomen worden?

Uit een nieuw onderzoek van de politie onder de eigen medewerkers is gebleken dat het vertrouwen van de agenten in de organisatie flink is gedaald. Deze krant kreeg gisteren boze reacties van politiemensen die via media moesten vernemen dat er wederom een lek van kolossale omvang is blootgelegd. De politie Amsterdam zegt dat de zaak binnen de eenheid wel degelijk is gemeld, maar dat nooit alle details van een onderzoek worden weergegeven.

Het rapport Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsinstanties van het onderzoeksbureau WODC over ambtelijke corruptie waarschuwde in 2017 voor nieuwe, grote corruptiezaken. Door de grotere basisteams die ontstonden met de vorming van de Nationale Politie, is de interne controle minder en het gevaar van agenten die ontsporen veel groter.

De snoeiharde waarschuwing lijkt aan dovemansoren gericht te zijn geweest. Lekken aan de georganiseerde misdaad blijkt nog kinderlijk eenvoudig. Met de alarmerende groei van de zware georganiseerde misdaad, hebben criminelen steeds meer behoefte aan corrupte contacten. De politie moet zich dit nieuwe lek zwaar aanrekenen en alle zeilen bijzetten om een nieuwe corruptierel te voorkomen.