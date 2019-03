Amsterdam viert feest na huzarenstukje Ajax

Direct na het fluitsignaal gingen mensen de straat op om de zege te vieren. Hier en daar werd getoeterd om de bijna buitenaardse overwinning van de Amsterdamse voetbalclub. In Amsterdam West werd vuurwerk afgestoken.

In kroegen in de Jordaan, zoals de Gouden Florijn en De Blaffende Vis, kregen bezoekers niet genoeg van de wedstrijd. De nabeschouwing werd bekeken alsof de wedstrijd voor het eerst werd gezien. Op verschillende plekken in de stad werd de wedstrijd op grote schermen gevolgd. Het feest liep niet uit de klauwen. Dat had mogelijk te maken met de late tijdstip.

