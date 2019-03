Man die vrouw in stukken zaagde, hoort straf

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag velt woensdag een oordeel over een 41-jarige Russische man die heeft toegegeven dat hij begin vorig jaar zijn vrouw vermoordde en haar lijk in stukken zaagde. Haar stoffelijke resten stopte hij in zakken die hij verborg in een kist op het balkon van hun woning in Scheveningen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen Andrei K. geëist.