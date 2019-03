OM wil verbod op motorclub: ’Gaat niet om paar rotte appels’

Onze verslaggever Mick van Wely is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.00 uur mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Het OM presenteerde woensdag een waslijst aan geweldsincidenten in verschillende landen uit de afgelopen veertig jaar, waarbij leden van de club betrokken waren. In Nederland ging het onder andere om een gewelddadige campagne van de club tegen leden van aartsrivaal Bandidos, waarbij bommen ontploften in Limburg.

Ook refereerden de officieren aan de chapter van de Angels in Haarlem, waarvan leden tot negen jaar cel werden veroordeeld voor diverse misdrijven. Het OM toonde clubemblemen waarop gewelddadige teksten staan.

„Het gaat bij al deze handelingen in strijd met de openbare orde niet om een paar ’rotte appels’, maar om vele leden en afdelingen die zich gedragen volgens de regels van de club”, zo zetten de officieren uiteen.

Verbod

Het OM wil een verbod op de gehele club en de Nederlandse afdeling. Als onderdeel van de club wordt ook de Hells Angels Motorcycle Corporation benoemd, waarmee Hells Angels MC zijn beeldmerken beschermt.

Tien jaar geleden probeerde het OM ook al de Angels te verbieden, maar dat mislukte toen. Volgens justitie zijn de nu gepresenteerde feiten uitgebreider en ernstiger dan tien jaar geleden. „Het verzoekschrift is een catalogus geworden van criminaliteit, en dan vooral veel, heel veel, geweld”, aldus het OM.

Een verbod op motorbendes zoals Hells Angels MC vindt het OM noodzakelijk om verder geweld en in de toekomst ook doden in Nederland te voorkomen. Al eerder vroeg justitie om een verbod op de Bandidos, Satudarah en No Surrender.

Om één uur woensdagmiddag is het de beurt aan de advocaten van de Angels.

