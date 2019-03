Koningspaar begint bezoek aan Bremen

„Samenwerking in plaats van concurrentie”, noemde Janina Marahrens-Hashagen van de Handelskammer Bremen de kans die Nederlandse en Duitse bedrijven hebben op terreinen als ruimtevaart, windenergie en pool- en marienonderzoek. Die komen dan ook alle aan bod tijdens het koninklijk bliksembezoek dat al meteen begint bij Airbus Defence & Space.

Het koningspaar bekijkt daar onder meer de Orion Service Module, onderdeel van het nieuwe ruimtevaartuig Orion. Ook wordt gesproken over satellietdata en hoe die kunnen helpen bij grensoverschrijdende problemen. Daarna is er een ontvangst in het eeuwenoude Rathaus en een wandeling over de Markt in het hart van de stad.

Fraunhofer Instituut voor Windenergiesystemen

In de middag zijn koning en koningin in Bremerhaven bij het Fraunhofer Instituut voor Windenergiesystemen. Dat beschikt onder meer over de grootste testlocatie voor rotorbladen ter wereld. „Wij kunnen op het gebied van windenergie veel van de Duitsers leren”, aldus minister Kaag. Duitsland haalt al veel meer van zijn energie uit wind dan Nederland.

Het werkbezoek wordt woensdagavond afgesloten met gesprekken en discussies over pool- en marienonderzoek, zoals de in september beginnende Mosaic-expeditie. Daaraan nemen zeventien landen deel die een ijsbreker een jaar lang in het Noordpoolgebied onderzoek laten doen.