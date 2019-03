Haast maken met wet om motorbendes makkelijk te verbieden

door onze parlementaire redactie

Dat zeggen minister Dekker (Rechtsbescherming) en PvdA-Kamerlid Kuiken. Vandaag begint in Utrecht de rechtszaak die, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, leidt tot een verbod van de Hells Angels in Nederland. „Wij kijken wat we kunnen doen om criminele motorbendes en andere clubs die de rechtsstaat ondermijnen, sneller en makkelijker te verbieden”, vertelt de VVD-bewindsman.

Nu kan alleen de rechter een motorclub verbieden. Als de nieuwe wet er is, kan ook de minister dat. Dat gaat veel sneller. Het is een ’vergaand middel’ geeft Dekker toe. ,Het grijpt in op de vrijheid van vereniging en in de vrijheid van meningsuiting, maar we moeten niet naïef zijn en de mogelijkheid hebben om in te grijpen.”

In de praktijk duurt een verbod via de rechter vaak lang, omdat leden van motorclubs of extremistische organisaties in hoger beroep kunnen gaan. In de tussentijd worden criminele praktijken regelmatig voortgezet. „Het gevaar is nooit voorbij, je moet steeds alert zijn. Als er organisaties worden verboden, staan er ook weer nieuwe op”, aldus Dekker. Dat moet volgens hem snel worden voorkomen. „We hebben wettelijke instrumenten nodig om sneller en in te grijpen met minder bewijslast. Daar waar sommige motorbendes keer op keer in de fout gaan, moeten we niet naïef zijn.”

Verbod via rechter niet snel genoeg

Het wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Kuiken wacht nog op advies van de Raad van State. Daarna behandelt de Tweede Kamer het. Kuiken benadrukt dat een verbod via de rechter niet snel genoeg gaat. „Het duurt me te lang en is ingewikkeld, terwijl leden van motorbendes steeds crimineler en agressiever worden.” Volgens Kuiken is het huidige systeem niet slagvaardig genoeg. „Bendes wanen zich onaantastbaar en moeten direct van straat worden gehaald.”