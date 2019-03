Consumentenbonden slaan alarm over acrylamide

De organisaties testten 532 producten, waaronder chips, koekjes en ontbijtgranen. Een op de drie biscuits bleek meer dan de aanbevolen hoeveelheid acrylamide te bevatten. Dat is zorgwekkend aangezien die vaak worden gegeten door kinderen jonger dan 3 jaar, aldus BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties. Die vraagt de Europese Commissie om de richtlijnen aan te scherpen en bindend te maken.

BEUC wil ook dat Brussel komt met regels voor chips die zijn gemaakt van wortels, biet of pastinaak. Die worden vaak als een gezond alternatief gezien, maar blijken gemiddeld bijna twee keer zo veel acrylamide te bevatten als aardappelchips.

Eerder al stappen gemaakt

De EU nam in de zomer van 2017 stappen die ervoor moeten zorgen dat voedselproducenten, fastfoodketens en restaurants de hoeveelheid acrylamide in onder meer patat, ontbijtkoek, brood, koffie en chips terugdringen. Ondanks vrijwillige maatregelen van de industrie was gebleken dat het gehalte in veel producten nog hoog was.

De tests tonen volgens BEUC-directeur Monique Goyens aan dat het goed mogelijk is om het acrylamidegehalte in voedsel te verlagen. Zij wijst erop dat als er geen bindende grenswaarden komen, er altijd producenten zullen zijn die de kwestie niet serieus nemen.