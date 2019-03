Jongeren zien te veel blauw licht in avond

Het RIVM heeft in samenwerking met het Amsterdam Medisch Centrum, het Nederlands Herseninstituut en Lifelines voor het eerst onderzoek gedaan naar schermgebruik onder kinderen en jongeren in Nederland. Lifelines is een onderzoeksorganisatie die van inwoners van de noordelijke provincies gegevens verzamelt en beschikbaar stelt voor gezondheidsonderzoek.

De kinderen en jongeren die dagelijks gebruikmaken van een scherm zoals een telefoon of tablet slapen veertig minuten korter dan de adolescenten die dit niet doen. Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers dat deze jongeren vaker problemen hebben om in slaap te komen. Daardoor hebben ze overdag ook vaker problemen om wakker te blijven en zich te concentreren.

Van de groep tussen 8 en 13 jaar gebruikt 22 procent een scherm in de avond. De jongeren tussen 13 en 18 doen dit veel vaker, namelijk 83 procent.

Een groep deed een week lang een proef waarin ze hun telefoon in de avond niet gebruikten. De slaapklachten verminderden direct.