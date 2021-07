OM eist 14 jaar voor doodschieten vriend Duivendrecht: ’Een executie zoals je ze ziet in thrillers’

Volgens de officier van justitie schoot Abdallah M. de 34-jarige Seif Ahmed dood vanwege geld. De Egyptische kapper Ahmed gaf veel van zijn gespaarde geld in bewaring bij zijn beste vriend, die hem zou helpen bij het opzetten van een eigen kapperszaak. Ahmed zelf beheerste de Nederlandse taak onvoldoende en wist niet precies hoe hij zijn droom in Nederland moest verwezenlijken.

Tot de aankoop van een pand en een eigen zaak kwam het nooit. In de zomer van 2019 was het geduld van Seif Ahmed op. Hij wilde zijn geld terug om er andere dingen mee te doen, maar Abdallah M. hield hem aan het lijntje. Logisch, volgens de officier van justitie. „Abdallah M. leefde van dat geld, had het niet meer en kon het dus ook niet teruggeven. Hij voelde de hete adem van Seif in zijn nek.”

Op 1 oktober 2019 sprak Seif Ahmed met Abdallah M. af. Het laatste levensteken was een telefoongesprek waarin Seif Ahmed tegen zijn moeder in Egypte zei dat hij met M. in de auto zat en wachtte totdat hij zijn geld terugkreeg. Hij klonk angstig, zei zijn moeder. Dat was rond tien over vijf. Enkele minuten later leefde hij niet meer.

Abdallah M. maakte zich volgens de officier schuldig aan „een executie zoals je ze in thrillers en oorlogsfilms ziet. Louter vanwege een financieel motief leidde hij het slachtoffer naar een afgelegen plek, zat een uur met hem in de auto en doodde hem onverhoeds met een sluw schot door het hoofd, terwijl een klein meisje op de achterbank zat. Kil en koelbloedig.”

Na zijn daad zette Abdallah M. een zelfmoord in scène door Seif Ahmed het vuurwapen in handen te drukken. Ook stuurde hij hem nog „calculerend” een bericht, aldus de officier. De peuter bleef in de auto achter met haar dode vader.

Abdallah M. heeft steeds ontkend iets met de dood van zijn vriend te maken te hebben. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.