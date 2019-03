’Lokambtenaren ingezet bij sisverbod’

Een ratjetoe aan plannen zal vandaag de revue passeren in het commissiedebat over het veiligheidsbeleid in Den Haag voor de komende jaren. Bijna alle raadsfracties kunnen zich wel vinden in de prioriteiten van burgemeester Pauline Krikke, zoals de aanpak van ondermijning, huiselijk geweld en verwarde personen. Maar accenten worden wel anders gelegd.

Voor de grootste coalitiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is het belangrijk dat het ’sisverbod’ ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Het staat dan wel in het coalitieakkoord dat intimiderend gedrag op straat niet zal worden getolereerd maar blijkt ook wel dat de aanpak nogal lastig is.

Raadslid Nino Davituliani wil daarom inzet van handhavers in burger en als dat niet werkt zelfs lok-boa’s. „Een boa in een mooie outfit. Die als ze vunzig wordt nageroepen, zich direct omdraait en een boete uitdeelt.’’

De VVD verwijst ook terug naar hetzelfde coalitieakkoord, waarin een vergunningplicht voor shishalounges is opgenomen. Daar is de partij blij mee, omdat veel zaken nu overlast veroorzaken. Maar er zijn meer ’handvatten’ om de zaken aan te pakken.

Fractievoorzitter Frans de Graaf: „In shishalounges hangen vaak giftige stoffen, die zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Wij willen dan ook voorstellen dat er metingen gaan plaatsvinden. Als een shishalounge een gevaar vormt voor de volksgezondheid, kan dat reden zijn de vergunning in te trekken.”

Juist de traagheid in de hofstad - bijvoorbeeld rond de vergunningen voor shishalounges én de aanpak van straatintimidatie - frustreert CDA-raadslid Daniëlle Koster. „Het laat allemaal zo ontzettend lang op zich wachten. Toon eens wat meer lef.” Ook de aangiftebereidheid moet omhoog.

„Te vaak horen mensen ’komt u over twee weken maar terug’. Zelfs met camerabeelden op zak krijgen slachtoffers van inbraak nog wel eens te horen dat hun aangifte geen prioriteit heeft. En nu met de dreigende sluiting van politiebureaus is het helemaal urgent.”

Ook raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij maakt zich zorgen over het lage vertrouwen dat Hagenaars in sommige wijken in de politie hebben. Daarom moeten wat haar betreft er ’slagen worden gemaakt’ bij de aanpak van etnisch profileren. „De politie zegt van alles ertegen te doen, met onder andere een app, maar effectief weten en meten we nu helemaal niets”, aldus Faïd die vindt dat ’pro-actieve aanhoudingen’ per direct moeten stoppen.

Het coffeeshopbeleid mag wat GroenLinks betreft wel op de schop. „Er is een overconcentratie met overlast en problemen door coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Verhuizing kan nu alleen als elders een coffeeshop sluit. Maar in Wateringseveld en Ypenburg is nog geen coffeeshop te vinden”, aldus fractievoorzitter Arjen Kapteijns. „Een locatie vinden vraagt zorgvuldigheid, maar coffeeshophouders willen bijvoorbeeld ook uitwijken naar een bedrijventerrein.”

Net als GroenLinks gaat ook D66 een ’visje uitgooien’ voor deelname aan de proef met legale wietteelt. „We willen van de burgemeester horen op welke manier het mogelijk is om in Den Haag met de proef te starten”, aldus fractievoorzitter Hanneke van der Werf.