Tien keer meer Britten willen Belg worden

Voor het referendum in juli 2016 was dat gemiddeld minder dan negen per maand. Tussen de volksraadpleging over de brexit en eind vorig jaar kregen 2689 Britten de Belgische nationaliteit. Ze kunnen die aanvragen als zij kunnen bewijzen dat ze vijf jaar in België wonen. Ze behouden na naturalisatie ook hun Britse nationaliteit.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik