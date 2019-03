Honderden kinderen vast voor terreur in Irak

In een rapport concludeert HRW dat de kinderen soms worden gemarteld om een bekentenis af te dwingen. In snelle en dubieuze processen worden ze vervolgens veroordeeld. De organisatie schat dat Iraakse en Koerdische autoriteiten eind vorig jaar ongeveer 1500 kinderen in gevangenissen hadden vastgezet vanwege deelname aan IS-terreur.

