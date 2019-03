Overheidswebsites vaak goed beveiligd

In tegenstelling tot de overheid doen zorg- en onderwijswebsites het vaak minder goed. Daar heeft 70 procent een beveiligde verbinding. Daarvoor zijn 22.579 websites van zorginstellingen en 6245 websites van onderwijsinstellingen onderzocht.

Bij het laatste onderzoek in 2017 scoorden deze sectoren een stuk slechter. Van alle overheidswebsites had toen 72 procent een beveiligde verbinding. Van de zorgwebsites was toen 39 procent beveiligd. Websites van onderwijsinstellingen scoorden het slechtst: 32 procent van de verbindingen was beveiligd.

De Open State Foundation is een organisatie die ervoor wil zorgen dat overheidsinformatie publiek beschikbaar komt. Sinds 2016 onderzoekt zij de veiligheid van websites.