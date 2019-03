Man verkracht vrouw en zet haar in brand, komt zelf om

De politie meldt dat buren naar haar huis renden toen ze de brand ontdekten. Daar troffen ze de twee, brandend, in een kamer aan. Ook werd er een jerrycan kerosine gevonden. Ⓒ AP

Malda - Een man is dinsdag in het Indische district Malda om het leven gekomen nadat hij een vrouw verkrachtte en haar daarna in brand stak. De vrouw pakte de man vast en zo vatte hij zelf vlam. De man overleefde het incident niet, de vrouw wordt in een ziekenhuis behandeld aan haar brandwonden.