Aantal klanten Voedselbank weer gestegen

Een belangrijke reden voor de stijging is dat de toelatingsnormen, net als in 2017, zijn versoepeld. Daardoor is ook het klantenbestand veranderd. Er zijn vorig jaar meer alleenstaanden en 50-plussers bijgekomen.

Doordat de Voedselbank alleen mensen wil helpen als zij ook een traject doorlopen om uit de armoede te komen, is het aantal mensen dat binnen een jaar geen voedselpakketten meer krijgt, toegenomen. Meer dan de helft van de klanten was binnen een jaar weg.

De voedselpakketten bestonden per week gemiddeld uit 26 producten met een waarde van 43 euro. De Voedselbank meldt dat ook steeds meer voedsel van verspilling wordt gered. Per jaar wordt voor 74 miljoen euro aan voedsel uitgedeeld.