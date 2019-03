Darters en voetballers rouwen om Jelle Wachtmeester (26)

Dat melden regionale media en een voetbalclub waar Wachtmeester lid was. Volgens zijn LinkedIn-pagina coachte en trainde Wachtmeester jarenlang jeugdelftallen bij De Krimse Boys (vv DKB’44). „Wij wensen Anouk, de familie en alle vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd”, aldus de voetbalclub.

De voetbalclub heeft alle trainingen, activiteiten en wedstrijden deze week afgelast. Behalve voetballer en trainer was Wachtmeester een fanatiek darter. Twee jaar geleden haalde hij de finale van het NK Darts in Barneveld.

Op het nieuws over zijn overlijden wordt dan ook met grote verslagenheid gereageerd in de dartwereld. Velen uiten via sociale media hun medeleven. „Met een brok in mijn keel wens ik familie en vrienden veel sterkte toe”, schrijft iemand. „Rust zacht. Veel te jong”, aldus een ander.

Wachtmeester werkte als schoonmaker en viel twee weken geleden van een dak bij het bedrijf Solidus Solutions in Coevorden, zo meldt Dagblad van het Noorden. Sindsdien lag hij in het ziekenhuis.

