’Rotterdammers blijven de haven omarmen’

’Rotterdam werelds’ luidt het thema van de veertigste editie. Goedbeschouwd haalde de organisatie ook in 1978 al de wereld naar Rotterdam. Dat gebeurde dankzij de aanwezigheid van de Queen Elisabeth II, destijds het grootste passagiersschip ooit. Het programma is door de jaren heen flink uitgebreid. Naast demonstraties, krijgt het publiek tegenwoordig vooral de kans om te zien wat er zoal in Europa’s grootste havengebied gebeurt.

„Tijdens de Wereldhavendagen verstevigen we de band tussen stad en haven”, zegt woordvoerder Tie Schellekens van het Havenbedrijf Rotterdam. „Tot de oorlog was er altijd scheepvaart rond de Wilhelminapier, tegenwoordig is de meeste activiteit ten westen van de stad. Ruim de helft van de overslag vindt plaats in Europoort, 40 kilometer uit het centrum. Maar de relatie blijft. Rotterdammers werken in de haven. Maar ze ondervinden ook de minder prettige kanten, zoals files. Al met al blijven ze de haven omarmen.”

De eerste havendagen vonden eigenlijk al plaats voor de Tweede Wereldoorlog. Ze richtten zich niet op de gewone bezoeker, maar op hoogwaardigheidsbekleders, zakelijke relaties en internationale gasten. De eerste ’moderne’ havendagen trokken ook hoog bezoek, zegt Robin Middel van de Stichting Wereldhavendagen. „Koningin Juliana en prins Bernhard waren er, evenals prinses Beatrix, prins Claus en de prinsjes. Ze waren aan boord van de koninklijke schepen Piet Hein en de Groene Draeck.”

Om het evenement nog grootser te maken, kennen de Wereldhavendagen tegenwoordig ook een omlijstend programma, zoals muziekvoorstellingen en een vuurwerkshow. Middel: „Hoogtepunten in het verleden waren een optreden van Cesar Zuiderwijk met duizend andere drummers op de Maas en een avondprogramma met Gloria Estefan.”

Toch staan deze slechts in de schaduw van waar het om draait. De ongeveer 150 programmaonderdelen laten vooral zien wat er dagelijks in en rond Rotterdam gebeurt: een excursie op een baggerschip, een presentatie van de douane, een kijkje bij Shell Pernis of een van de containerterminals, een calamiteitendemonstratie. Schellekens: „We leiden bezoekers echt de haven in. Het is belangrijk dat zij één keer per jaar kunnen zien wat daar allemaal gebeurt.”