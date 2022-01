Actievoerende boeren verzamelen zich voor provinciehuis Assen voor stikstofzitting

Lifestyle

Calvados betekent toveren met appels

Calvados wordt vaak verward met cognac terwijl het verschillende dranken zijn. Deze dubbel gedestilleerde drank op basis van appel (en ook peer) wordt in het Franse departement Calvados gemaakt. Op de thuisbasis van calvados-merk Père Magloire in het plaatsje Reux ontdekten we hoe ze de lekkere dran...