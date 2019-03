Mary (14) stierf na dramatisch leven in hondenkooi

Het lichaam van Mary werd in december vorig jaar in de tuin gevonden, schrijft WTOC11. Onderzoekers konden met gemakkelijk haar verleden blootleggen, aan de hand van de verwondingen die werden aangetroffen op haar lichaam.

Deze, en andere details over het verschrikkelijke leven van Mary Crocker, werden dinsdag tijdens een hoorzitting in de rechtbank voorgelezen. Helaas bleken er nog meer gruwelijkheden die konden worden vrijgegeven.

Naakt gekooid

Volgens onderzoeker Abby Brown heeft het meisje iedere dag, 24 uur lang, opgesloten gezeten in een hondenhok in de keuken. Het meisjue was met tiewraps vastgemaakt, zodat ze niet kon ontsnappen. Brown verklaart dat als Mary dan tóch iets te eten kreeg, het voedsel in azijn was gedrenkt, zodat het meisje de maaltijd niet binnen kon houden.

Naast uithongering, vernedering en fysieke mishandeling leed het meisje ook aan schreefgroei door het leven in de hondenkooi. Zich wassen kon het meisje niet: ze werd zo nu en dan, met kooi en al, in de badkamer gezet en natgespoten.

Op de telefoon van Mary’s vader is een foto aangetroffen van het naakte meisje in de kooi. Haar familie spreekt echter van een ’gepaste straf’, omdat de tiener zich zou hebben misdragen en geen klusjes wilde doen.

Oudere broer ook dood

Naast het lichaam van Mary werd uiteindelijk ook het lichaam van haar oudere broer Elwyn aangetroffen. Beide kinderen waren thuis geschoold, niemand had hen daardoor ooit als vermist opgegeven.

Vermoedelijk kwam Elwyn (16) twee jaar eerder dan zijn zusje om het leven. Van een onderzoek of aanklacht naar aanleiding van zijn dood, is momenteel geen sprake.

Behalve Elwyn en Mary kreeg het Amerikaanse stel nog een zoon. De 11-jarige jongen heeft een hersenverlamming en woont sinds de arrestatie bij een pleeggezin.