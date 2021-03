Toch naar kroeg in coronatijd: Groningse bouwt café na in De Sims

Aan werkelijk elk detail in De Sims 4-versie van Café De Koffer is gedacht. De muurdecoratie hangt precies op dezelfde plek, de hoge tafels staan in het raam en zelfs de bloembak aan de terrasafscheiding is niet vergeten.

„Het heeft me anderhalve dag gekost om de kroeg na te bouwen”, lacht Mariska Slofstra. Normaal gesproken is ze er elke drie weken te vinden met haar collega’s, na afronding van een project. „Nu is het al zo’n jaar geleden dat ik er ben geweest”, treurt ze.

De eerste Sims-versie van De Koffer kwam al in de eerste lockdown tot stand: „Ik speel het spel al jaren en heb van De Sims 4 alle uitbreidingsedities gekocht. Het leek me leuk om de kroeg en mijn collega’s heel realistisch na te maken. Op een van de screenshots zie je ons ook zitten aan het raam.”

Mariska en haar collega's zitten aan hun vaste tafel aan het raam Ⓒ DvhN

Sims-poppetje voor verjaardag

Omdat De Koffer afgelopen vrijdag 28 jaar bestond, besloot ze haar creatie van een update te voorzien. Aan de hand van een foto van kroegbaas Ronny Heerink maakte ze hem nauwgezet na en plaatste ze hem achter de bar. Hij wist niet wat hij zag: „We waren enorm verrast. Ik gebruik het Sims-poppetje nu ook als mijn profielfoto.”

Het nabouwen deed Slofstra aan de hand van foto’s: „Ik heb helaas geen fotografisch geheugen, haha. Wel heb ik oog voor detail. Via Google vond ik foto’s van De Koffer en ben ik aan de slag gegaan.” Haar creatie houdt ze niet voor zichzelf, want spelers van De Sims 4 kunnen het café downloaden in The Sims Gallery: „Je moet zoeken op MariKaris.”

Café De Koffer, maar dan in het echt Ⓒ DvhN

Nog meer kroegen nabouwen?

Voorlopig drinkt ze nog haar drankjes in de virtuele De Koffer, maar het liefst brengt ze snel weer een fysiek bezoek: „Ik hoop dat dat binnenkort weer kan. Ik mis het erg, het is altijd heel gezellig met mijn collega’s.”

Of Slofstra ook andere kroegen in het land na zou willen bouwen? „Ja hoor, geen probleem!”, zegt ze enthousiast. „Als er goede foto’s zijn, wil ik dat wel doen. Al moet ik er wel tijd voor hebben..”