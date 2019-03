Stakers luchthaven Nairobi hard aangepakt

Zeker zes stakers zijn gewond geraakt toen de politie actievoerders onder meer met traangas verjoeg. Ook reizigers werden onwel door traangas en een aantal werd naar een parkeerplaats geëvacueerd. De leider van de vakbond van luchtvaartwerknemers, Moses Ndiema, is op het vliegveld Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) hardhandig gearresteerd en weggevoerd.

De minister van Transport, James Macharia, is naar het vliegveld gekomen en noemde de staking illegaal. Volgens hem moeten mensen die willen staken dat thuis doen en geen hinder op het werk veroorzaken.

Hij dreigde de stakers te ontslaan en zei dat de vluchten nog op woensdagmorgen word hervat. Personeel van de luchtmacht is daarom komen helpen op JKIA. De wilde staking was gericht tegen de overname van de luchthaven als staatsbedrijf door de geprivatiseerde luchtvaartmaatschappij Kenya Airways. KLM is de grootste particuliere aandeelhouder in die luchtvaartonderneming.